السباح الليبي حماد الفلاح يحصد المركز الـ13 في سباق 5000 متر بالألعاب المتوسطية

حصد السباح الليبي حماد الفلاح، المركز الـ13، في منافسات السباحة داخل المياة المفتوحة لمسافة 5000 متر، خلال مشاركته، اليوم الخميس، في دورة الألعاب المتوسطية الشاطئية التي تحتضنها اليونان حاليا.

وحقق البطل الليبي زمن قدره 3:52:04:01، ليحل في المركز الـ13 بين 16 سباحًا شاركوا في سباق داخل المياة المفتوحة لمسافة 5000 متر.

وشهد السباق تنافس 16 سباحًا من 9 دول متوسطية وهي: “ليبيا والمغرب والبرتغال وإيطاليا وقبرص وسوريا واليونان وكرواتيا و تونس”، وتشارك ليبيا في منافسات السباحة في هذه الألعاب بسباح واحد.

يشار إلى أنه تم اختيار مدينة باتراس اليونانية، لاستضافة النسخة الثانية من دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية 2019، خلال الاجتماع الدوري لمجلس اتحاد الرياضة المتوسطي الذي عقد في تارغوانا إسبانيا في أكتوبر 2017 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية