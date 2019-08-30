أكاديمية فرسان المتوسط تتوج بلقب بطولة بلغاريا

توج منتخب أكاديمية فرسان المتوسط، بلقب ببطولة بلغاريا الدولية بعد الفوز علي نادي روزوفا الروسي بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الخميس.

جاءت أهداف الممثل الليبي والعربي والأفريقي الوحيد في البطولة، عبر كل من، يوسف الرعيض هدفين ومحمد باكير هدف.

وتوجه السفير الفلسطيني والكويتي واليمني في بلغاريا، بالتهنئة لمنتخب أكاديمية فرسان المتوسط المتوج بالبطولة الدولية للناشئين في بلغاريا.

وحرص السفير الليبي والقنصل الليبي والملحق الثقافي الليبي في دولة بلغاريا، على التوجه إلى مدينة أبزور البلغارية لمشاركة الفرسان تتويجهم بلقب البطولة.

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