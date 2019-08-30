هديل عبود تحتل المركز الـ16 في منافسات الوثب الطويل بالألعاب الأفريقية

احتلت الرياضية الليبية هديل عبود المركز الـ16 في منافسات الوثب الطويل، التي أقيمت منافساتها اليوم الخميس، ضمن مشاركت اللاعبة في دورة الألعاب الأفريقية التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط.

ونجحت الرياضية الليبية في الوثب مسافة 5.42 مترًا، لتحل في المركز الـ16 من أصل 22 رياضية مشاركة في منافسات الوثب من مختلف دول أفريقيا.

وتقام فعاليات دورة الألعاب الأفريقية، خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 54 دولة أفريقية، ويتنافس آلاف المشاركين عبر 301 مسابقة في 26 رياضة مختلفة.

وينافس الوفد الليبي في الدورة الأفريقية بثلاثة عشرة لعبة، و28 رياضيا و13 مدربا بالإضافة إلى الطاقم الإداري والمالي والطبي للبعثة.

وتُعد الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في القارة، وتقام كل 4 سنوات منذ أكثر من قرن، وتتضمن منافسات أولمبية وغير أولمبية وبعض المنافسات ستكون مؤهلة للأولمبياد الصيفي طوكيو 2020.

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