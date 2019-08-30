“طقطق” يتسبب في صدمة داخل المصري البورسعيدي.. وإيهاب جلال يعلن غضبه

يعيش الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة المدرب إيهاب جلال، حالة من الغضب الشديد بسبب عدم نجاح إدارة النادي في قيد لاعبنا الدولي الليبي مفتاح طقطق، صانع ألعاب الفريق المنضم حديثًا، ضمن القائمة الأفريقية المشاركة في بطولة الكونفيدرالية للموسم الحالي 2019 / 2020 .

وأعرب إيهاب جلال عن استيائه الشديد وطلب من إدارة النادي معرفة الأسباب التي أدت لعدم وجود اسم “طقطق” في النظام الإلكتروني، لقيد اللاعبين في القائمة الأفريقية، خاصة وأن اللاعب انضم قبل إرسال النادي لقائمته الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

ومما زاد من غضب جلال وجهازه المعاون أن مفتاح طقطق، بات خارج حسابات الفريق البورسعيدي في مواجهتي ماليندي بطل زينجبار في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بجانب دور الـ32 الثاني من البطولة حال تقدم الفريق البورسعيدي بالبطولة.

وكان المصري البورسعيدي قد تعاقد مع مفتاح طقطق خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل صانع ألعابه إسلام عيسى إلى بيراميدز.

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