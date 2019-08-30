مواجهات نارية مُرتقبة في مجموعات أبطال أوروبا

في نسخة أبطال أوروبا هذا العام سيكون عشاق المستديرة على موعد مع مواجهات نارية تتميز بالفرجة الكروية فريال مدريد وقع في المجموعة الأولى وسيكون على موعد مع مواجهة باريس سان جيرمان وغلطة سراي التركي وكلوب بروج التركي فالميرنغي طريقه مفتوح للدور الثاني لكن الصراع سيكون على أشده من أجل الحصول على الصدارة.

في المجموعة الثانية بايرن ميونيخ وتوتنهام مهمتهما في المواجهات المباشرة صعبة للغاية والمتنفس لهما سيكون حين يواجهان أولمبياكوس وريد ستار بلغراد الصربي.

مان سيتي غوارديولا سيبدأ التفكير في الدور الثاني منذ الآن رغم أنه سيعاني من مشاكسة أندية أتلانتا الإيطالي الوافد الجديد وشختار الأوكراني ودينمو زغرب الكرواتي.

يوفي الباحث عن اللقب الأوروبي سيواجه أتليتكو مدريد المتجدد وليفركوزن العنيد بينما لوكومتيف الروسي سيسعى لإحداث المفاجأة وتحديد مسار المجموعة كونه خارج الترشيحات.

مجددا لن يسمح نابولي لليفربول في أن يحرمه من حقه في بلوغ ثاني أدوار البطولة حيث سيواجه غنك البلجيكي ويقتنص نقاطه وسالسبورغ النمساوي الباحث عن إحداث المفاجئة.

المجموعة الأصعب تلك التي وقع في أروقتها برشلونة حينما يواجه بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي بقيادة كونتي وثلاثتهم سعيد بوقوع سلافيا براغ التشيكي في المجموعة ذاتها.

أما ليون وبنفيكا وزينت الروسي ولايبزيغ الألماني فتبدو حظوظهم متساوية في المجموعة السابعة لبلوغ الدور الثاني من البطولة والقتال سيكون على أشده بينهم.

تشلسي مع لامبارد مهمة محفوفة بالمخاطر أمام آياكس الهولندي البطل غير المتوج الموسم الماضي وفالنسيا الإسباني وليل الواعد الطامح في الظهور بشكل جيد في نسخة هذا العام.

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