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طقطق يكشف لـ218 أسباب استبعاده من القائمة الأفريقية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد لاعبنا الدولي مفتاح طقطق أكد في تصريحات لـ218 أن السبب في عدم تسجيله في البطولة الأفريقية مع فريقه المصري البورسعيدي هو تأخر وصول بطاقته من ناديه السابق الأهلي طرابلس والذي تعمد تأخير إرسالها كون اللاعب رفض التنازل عن مستحقاته السابقة بعدما أبلغه أحد إداريي نادي الأهلي رسالة رئيس النادي ساسي بوعون والتي جاء فيها أنه عليه التنازل عن كافة مستحقاته مقابل استلام بطاقته الدولية في معاملة لا تليق برئيس مؤسسة عريقة كنادي الأهلي طرابلس، حسب وصف اللاعب.

وأضاف طقطق أنه لم يطالب بمستحقاته المالية أساسا لكنه رفض التنازل عن مقابل الفترة التي لعبها مع الأهلي ولم يطالب أيضا بمقابل مادي نظير فترة توقف الدوري رغم أن عقده كان لا يزال ساريا، مطلب قوبل برفض من الفريق العاصمي الذي اختار المساومة ببطاقة طقطق مقابل التنازل عن مستحقاته وهذا ما رفضه اللاعب الدولي.

طقطق وجد نفسه ضحية جديدة للتخبط الإداري داخل كرتنا المحلية، الشاب العشريني والذي يعد من أبرز نجوم الجيل في السنوات الأخيرة خارج القائمة الأفريقية للمصري البورسعيدي وسط غضب وسخط كبيرين من المدرب إيهاب جلال الذي رغب بأن يكون الدولي الليبي حاضرا في أولى الجولات مع الفريق.

تعنت إداري سيحرم لاعبا ليبيا من المنافسة في إحدى البطولات القارية وعليه أن ينتظر حتى شهر يناير إن كان يريد اللعب أفريقيا، لتدق قضية طقطق اليوم ناقوس خطر جديد عنوانه الإهمال أو ربما تكون مسمارا جديدا في نعش الرياضة الليبية التي يبدو أنها لن تقوم لها قائمة على الأقل في المستقبل القريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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