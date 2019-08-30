طقطق يكشف لـ218 أسباب استبعاده من القائمة الأفريقية

أكد لاعبنا الدولي مفتاح طقطق أكد في تصريحات لـ218 أن السبب في عدم تسجيله في البطولة الأفريقية مع فريقه المصري البورسعيدي هو تأخر وصول بطاقته من ناديه السابق الأهلي طرابلس والذي تعمد تأخير إرسالها كون اللاعب رفض التنازل عن مستحقاته السابقة بعدما أبلغه أحد إداريي نادي الأهلي رسالة رئيس النادي ساسي بوعون والتي جاء فيها أنه عليه التنازل عن كافة مستحقاته مقابل استلام بطاقته الدولية في معاملة لا تليق برئيس مؤسسة عريقة كنادي الأهلي طرابلس، حسب وصف اللاعب.

وأضاف طقطق أنه لم يطالب بمستحقاته المالية أساسا لكنه رفض التنازل عن مقابل الفترة التي لعبها مع الأهلي ولم يطالب أيضا بمقابل مادي نظير فترة توقف الدوري رغم أن عقده كان لا يزال ساريا، مطلب قوبل برفض من الفريق العاصمي الذي اختار المساومة ببطاقة طقطق مقابل التنازل عن مستحقاته وهذا ما رفضه اللاعب الدولي.

طقطق وجد نفسه ضحية جديدة للتخبط الإداري داخل كرتنا المحلية، الشاب العشريني والذي يعد من أبرز نجوم الجيل في السنوات الأخيرة خارج القائمة الأفريقية للمصري البورسعيدي وسط غضب وسخط كبيرين من المدرب إيهاب جلال الذي رغب بأن يكون الدولي الليبي حاضرا في أولى الجولات مع الفريق.

تعنت إداري سيحرم لاعبا ليبيا من المنافسة في إحدى البطولات القارية وعليه أن ينتظر حتى شهر يناير إن كان يريد اللعب أفريقيا، لتدق قضية طقطق اليوم ناقوس خطر جديد عنوانه الإهمال أو ربما تكون مسمارا جديدا في نعش الرياضة الليبية التي يبدو أنها لن تقوم لها قائمة على الأقل في المستقبل القريب.

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