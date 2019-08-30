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الإنتر يقدم نجمه سانشيز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم الإنتر نجمه الجديد التشيلي ألكسس سانشيز على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن قيمة الصفقة وصلت لحوالي 12 مليون يورو.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل تقديمه ووجد ترحيبا كبيرا من مشجعي الإنتر الطامحين لتألقه في هذه التجربة.

وسبق لسانشيز أن لعب في الدوري الإيطالي عندما تقمص ألوان أودنيزي قبل انتقاله إلى برشلونة ومن ثم أرسنال الإنجليزي وصولا إلى مانشستر يونايتد.

وبدأ الإنتر مشواره في الدوري الإيطالي بفوز عريض على حساب ليتشي بـ4-0 بقيادة المدرب أنطونيو كونتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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