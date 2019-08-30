المصراتي يشارك غيماريش التأهل في اليوربا ليغ

شارك المحترف الليبي المعتصم المصراتي في تأهل فريقه فيتوريا غيماريش لدور المجموعات من الدوري الأوروبي عقب فوزه على حساب ستيوا بوخارست الروماني بهدف دون رد بالدور التمهيدي الثالث لليوربا ليغ.

وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني حيث أصبح مجموع المباراتين هدفين مقابل هدف بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولعب المحترف الليبي المعتصم المصراتي أساسيا طيلة دقائق المباراة بثقة قدمها له المدرب إيفو فييرا وقدم مردودا نال استحسان المشجعين.

وبعد هذه النتيجة يكون المعتصم المصراتي ثاني لاعب ليبي يشارك في الدوري الأوروبي بعد محمد المنير.

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