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المصراتي يشارك غيماريش التأهل في اليوربا ليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك المحترف الليبي المعتصم المصراتي في تأهل فريقه فيتوريا غيماريش لدور المجموعات من الدوري الأوروبي عقب فوزه على حساب ستيوا بوخارست الروماني بهدف دون رد بالدور التمهيدي الثالث لليوربا ليغ.

وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني حيث أصبح مجموع المباراتين هدفين مقابل هدف بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولعب المحترف الليبي المعتصم المصراتي أساسيا طيلة دقائق المباراة بثقة قدمها له المدرب إيفو فييرا وقدم مردودا نال استحسان المشجعين.

وبعد هذه النتيجة يكون المعتصم المصراتي ثاني لاعب ليبي يشارك في الدوري الأوروبي بعد محمد المنير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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