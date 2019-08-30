الساعدي يقترب من تمثيل سلة الحمامات التونسي

ذكرت صفحة كرة السلة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الساعدي قد ينضمّ إلى نادي الحمامات التونسي لتعزيز صفوفه الموسم المقبل وسط ترقب أندية تونسية أخرى تسعى لضمه.

ويعد اللاعب من أبرز نجوم البرتقالية الليبية في السنوات الأخيرة، وكانت انطلاقته رفقة فريق الوحدة قبل خمس سنوات لينتقل إلى قطر ويخوض تجربة احتراف قصيرة، ثم عاد إلى ليبيا من بوابة النادي الأهلي طرابلس الذي قدمه بقوة من خلال تتويجه ببطولة كأس ليبيا والسوبر الموسم الماضي.

وعلى صعيد بقية الأسماء في السلة الليبية تحصل نسيم بدروش لاعب الأهلي طرابلس على فرصة الاحتراف في أوروبا لكنه لم يعلن حتى اللحظة عن وجهته.

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