اخبار الرياضة

غياب تام للإعلام عن معسكر المنتخب المغرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المفترض أن يبدأ المنتخب الوطني يوم غد السبت معسكره التدريبي في المغرب تحضيرا للمواجهات المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات الشان.

لكن الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم لم تنشر أي خبر حتى الآن عن موعد الانطلاق أو الوصول أو حتى عن نقطة تجمع اللاعبين فالأخبار تشير إلى أن هذا المعسكر سيخلو من أي مرافقين إعلاميين حتى من اتحاد الكرة أي أنه سيكون محجوبا كليا عن وسائل الإعلام خاصة المحلية، في قرار جديد وغريب من لجنة المنتخبات التي دائما ما تحاول فصل المنتخب عن وسائل الإعلام الليبية في إجراء لا مبرر له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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