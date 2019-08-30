غياب تام للإعلام عن معسكر المنتخب المغرب

من المفترض أن يبدأ المنتخب الوطني يوم غد السبت معسكره التدريبي في المغرب تحضيرا للمواجهات المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا وتصفيات الشان.

لكن الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم لم تنشر أي خبر حتى الآن عن موعد الانطلاق أو الوصول أو حتى عن نقطة تجمع اللاعبين فالأخبار تشير إلى أن هذا المعسكر سيخلو من أي مرافقين إعلاميين حتى من اتحاد الكرة أي أنه سيكون محجوبا كليا عن وسائل الإعلام خاصة المحلية، في قرار جديد وغريب من لجنة المنتخبات التي دائما ما تحاول فصل المنتخب عن وسائل الإعلام الليبية في إجراء لا مبرر له.

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