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تحديد موعد مواجهة ليبيا وتونس بتصفيات الشان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت الجامعة التونسية لكرة القدم موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين يوم الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل

واختارت الجامعة التونسية ملعب أولمبي رادس في العاصمة مسرحا للمباراة المرتقبة بين الجارين من جهته لم يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد ومكان مباراة الإياب غير أن بعض المقربين من الاتحاد أكدوا أن أحد الملاعب المغربية سيكون مسرحا لهذه المباراة

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في معسكر تدريبي في المغرب تحضيرا لمواجهتي تونس في الشان وكذلك تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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