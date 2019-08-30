تحديد موعد مواجهة ليبيا وتونس بتصفيات الشان

حددت الجامعة التونسية لكرة القدم موعد مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين يوم الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل

واختارت الجامعة التونسية ملعب أولمبي رادس في العاصمة مسرحا للمباراة المرتقبة بين الجارين من جهته لم يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم موعد ومكان مباراة الإياب غير أن بعض المقربين من الاتحاد أكدوا أن أحد الملاعب المغربية سيكون مسرحا لهذه المباراة

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في معسكر تدريبي في المغرب تحضيرا لمواجهتي تونس في الشان وكذلك تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

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