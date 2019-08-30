البلايلي ينتقل إلى الأهلي السعودي

تعاقدت إدارة الأهلي السعودي مساء أمس الخميس رسميا مع نجم الترجي الرياضي الجزائري يوسف البلايلي لمدة ثلاثة مواسم وتحديدا لعام 2022.

ويعد البلايلي من أبرز اللاعبين العرب حاليا خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في مصر الصيف الماضي.

وكان النجم الجزائري محط أنظار عدة أندية من قطر والسعودية ومصر ولكنه أعلن أنه لن يلعب في أفريقيا إلا للترجي التونسي لذلك اختار الدوري السعودي والانطلاق من بوابة النادي الأهلي.

وبالتالي سيغادر البلايلي الترجي بعد موسمين توج من خلالهما بدوري أبطال أفريقيا في موسمين كما توج بالدوري التونسي مرتين وبكأس السوبر مرة واحدة إضافة إلى مشاركته في كأس العالم للأندية الموسم الماضي في دولة الإمارات.

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