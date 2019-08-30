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الترجي التونسي ضيفا على النجمة اللبناني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل الترجي الرياضي التونسي ضيفا على النجمة اللبناني في ذهاب الدور الأثنين والثلاثين من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية”.

وسيحاول بطل أفريقيا أن يبدأ بداية قوية هذا الموسم من خلال المباراة التي سيحتضنها ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وسيشارك لاعبنا الدولي حمد الهوني في هذا اللقاء من بدايته خاصة بعد اعتماد المدرب معين الشعباني عليه في جل المباريات التحضيرية التي أجراها الترجي تحضيرا للموسم الجديد.

من جهته سيسعى النجمة للإطاحة بالترجي وصنع المفاجأة من الدور الأول للبطولة لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب ستسهل عليه موقعة رادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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