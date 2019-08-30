الترجي التونسي ضيفا على النجمة اللبناني

يحل الترجي الرياضي التونسي ضيفا على النجمة اللبناني في ذهاب الدور الأثنين والثلاثين من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية”.

وسيحاول بطل أفريقيا أن يبدأ بداية قوية هذا الموسم من خلال المباراة التي سيحتضنها ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وسيشارك لاعبنا الدولي حمد الهوني في هذا اللقاء من بدايته خاصة بعد اعتماد المدرب معين الشعباني عليه في جل المباريات التحضيرية التي أجراها الترجي تحضيرا للموسم الجديد.

من جهته سيسعى النجمة للإطاحة بالترجي وصنع المفاجأة من الدور الأول للبطولة لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب ستسهل عليه موقعة رادس.

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