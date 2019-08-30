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منتخب المصغرة يواصل تحضيراته للمونديال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة تدريباته اليومية على أرضية ملعب نادي المدينة في العاصمة طرابلس تأهبا للمشاركة في كأس العالم بأستراليا شهر أكتوبر المقبل.

حيث لا يزال المنتخب الوطني يعاني من مشاكل مالية قد تحرمه من المشاركة في المونديال، وقد وجه رئيس الاتحاد حسين اطويلب نداء سابقا لهيئة الشباب والرياضة لدعم المنتخب قبل موعد السفر لأستراليا.

من جهته جدد مدير المنتخب وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الكرة المصغرة محمد الزعلوك النداء ذاته خاصة أنه يفصل المنتخب عن المشاركة في العرس العالمي شهر واحد فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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