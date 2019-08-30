شباب الأردن يحقق فوزا ثمينا على بطل العرب

حقق فريق شباب الأردن فوزا ثمينا على ضيفه النجم الساحلي التونسي بطل العرب لحساب الدور الاثنين والثلاثين من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية”.

على أرضية ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة في العاصمة الأردنية عمان افتتح أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين عن طريق يوسف النبر لكن مدافع النجم الساحلي عمار الجمل استطاع تعديل النتيجة بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، فرحة لم تدم طويلا لأبناء سوسة لأن محمد مصطفى وضع شباب الأردن من جديد في المقدمة بعد ثلاث دقائق لتنتهي المباراة بتفوق شباب الأردن بهدفين لهدف وليؤجل الحسم لموقعة أولمبي سوسة.

يذكر أن الإطار الفني للنجم الساحلي بقيادة فوزي البنزرتي لم يستدع الثنائي الليبي أنيس سلتو ومهند ايتو لهذه المباراة بسبب عدم جاهزيتهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية