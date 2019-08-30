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ليفاندوفسكي يمدد عقده مع البافاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدد بايرن ميونخ الألماني عقد مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2023 .

وأعلن النادي البافاري بأنه اتفق مع المهاجم البولندي لتجديد عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2021 .

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2014 قادماً من غريمه التقليدي بروسيا دورتموند حيث تمكن من تسجيل 195 هدفاً في 245 مباراة مع بطل ألمانيا وتمكن من التتويج بلقب البوندسليغا 5 مرات في حين توج هدافاً للدوري الألماني في 3 مناسبات مع النادي البافاري .

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي إضافة إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لكنه فضل الاستمرار واستكمال مسيرته مع البايرن .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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