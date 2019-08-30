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“وناس” يعود إلى الملاعب الفرنسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نيس الفرنسي مع لاعب الوسط الجزائري آدم وناس قادماً من صفوف نابولي الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

واجتاز وناس الفحص الطبي الروتيني قبل أن يعلن النادي الفرنسي إبرامه عقدا مع اللاعب الجزائري لموسم واحد بقيمة 2.5 مليون يورو مع خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو بحسب تقارير الصحف الفرنسية.

ويملك اللاعب عقداً مع نابولي الإيطالي حتى صيف 2022، وسيعود بذلك إلى الملاعب الفرنسية بعدما كانت له تجربة مع بوردو قبل الانتقال للعب في إيطاليا في 2017 .

وكان النادي الفرنسي قد تعاقد اليومين الماضيين مع عدد من اللاعبين أبرزهم الدنماركي كاسبر دولبيرغ مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، ولاعب لوريان الفرنسي كلود موريس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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