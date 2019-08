حوار ممتع مع ليو – رونالدو: تنافست مع ميسي لـ 15 عاما ولم أتناول العشاء معه

حوار ممتع جمع بين الثنائي العظيم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على خلفية مراسم قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

رونالدو وميسي جلسا سويا لرؤية الهولندي فيرجيل فان دايك يرفع جائزة أفضل لاعب في أوروبا، ليكسر هيمنة الدوري الإسباني.

وتحدث رونالدو عن ميسي قائلا: “هل سبق ورأيتم ثنائي يواصل الحضور في جوائز الأفضل لمدة 15 عاما؟”.

وأضاف “هذا لم يحدث أبدا. ليس سهلا على الإطلاق أن يتنافس ثنائي لمدة 15 عاما. هي منافسة رائعة تلك التي تجمعني مع ميسي”.

وأردف ضاحكا “تنافسنا لمدة 15 عاما ولكنني لم أتناول العشاء في أي مرة مع ميسي، وربما سيحدث ذلك قريبا”.

وواصل “نحن ندفع بعضنا للأمام ومن الجيد أن نكون جزءًا من تاريخ كرة القدم”.

وانتقل الحديث لـ ليونيل ميسي، الذي رد على رونالدو قائلا: “المنافسة مع رونالدو كانت مفيدة للغاية”.

وأكمل حديثه قائلا: “رونالدو لاعب رائع ويقدم الأفضل دائما وسعيد للغاية بالتشارك معه في تلك المنافسة”.

هل يعتزل كريستيانو وميسي في نفس الوقت؟ يُجيب رونالدو ضاحكا “ميسي أصغر مني، ولكنني أبدو أوسم منه”.

وأتم “لن أعتزل وانتظروني هنا من جديد الموسم المقبل”.

الصخرة الهولندية الذي تواجد في المركز الثالث في جائزة الأفضل الموسم الماضي خلف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، رفض الهزيمة أمامهما هذه المرة، ليتفوق عليهما ويكتب التاريخ لبلاده.

