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“بو خلال” يتعاقد مع ألكمار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم اللاعب الليبي الشاب زكريا بو خلال لصفوف ألكمار الهولندي قادماً من آيندهوفن وذلك بعقد لمدة أربع سنوات قادمة .

وأعلن النادي الهولندي بأنه وقع مع بوخلال عقداً يقضي بضمه قبل إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية بأيام بعقد يستمر حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين، وأعرب اللاعب الشاب عن سعادته بخوض تجربة جديدة ليطور من نفسه في واحدة من أهم مدارس التكوين في العالم .

وكان بو خلال قد بدأ رحلته بالملاعب الهولندية بمدرسة فيليم وتدرج ضمن فئاته السنية، ليتعاقد معه الفريق الثالث لآيندهوفن في عام ألفين وسبعة عشر، وبعد موسم واحد صعب للفريق الثاني .

وخاض اللاعب الليبي مباراته الأولى مع آيندهوفن في “الإيرديفيدزي” في الأسبوع قبل الأخير من الموسم الماضي عندما واجه ألكمار ودخل في الدقيقة الثمانين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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