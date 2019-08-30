اخبار الرياضة

أكاديمية الزيتونة تتوج ببطولة أكاديميات كرة القدم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

توج فريق اكاديمية الزيتون أ ببطولة دوري الأكاديميات ومدارس كرة القدم لمواليد 2008-2009-2010 .

وجاء تتويج الزيتونه عقب الفوز على أكاديمية الرياضي المتفوق من سبها 5-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدرسة يوسف بوكر .

وشهدت احتفالية ختام البطولة حضور لشخصيات اعتبارية ورياضية حيث تم توزيع الكؤوس والجوائز على الفرق واللاعبين الذين حققوا التفوق خلال المنافسات .

وشاركت في منافسات البطولة التي انطلقت السبت الماضي 12 أكاديمية منها أكاديميه من سبها ومن الجميل والمرج و قمينس.

وأشرفت على البطولة التي تقام لأول مرة جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية بالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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