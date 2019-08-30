قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي والتي احتضنتها إمارة موناكو الفرنسية عن مجموعات متوازنة للأندية الكبرى.

وأوقعت القرعة أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في المجموعة السادسة إلى جانب آينتراخت فرانكفورت الألماني وستاندر دلييغ البلجيكي وفيتوريا غيماريش البرتغالي، كما أوقعت مواطنه مانشستر يونايتد حامل اللقب قبل موسمين في مجموعة أسهل نسبيا بتواجده مع أستانا الكازاخي وبارتيزان الصربي وألكمار الهولندي.

وحملت مراسم القرعة صداما قويا جمع بين روما الإيطالي وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني بالمجموعة العاشرة إلى جانب باشاك شهير التركي وفولفسبيرج النمساوي، أما حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج في اليوروباليغ بخمس مرات فجاء في المجموعة الأولى مع أبويل القبرصي وكاراباخ الأذري ودوديلانج اللوكسمبورجي، ووضعت المجموعة الخامسة لاتسيو الإيطالي مع سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

وستنطلق منافسات مرحلة المجموعات في التاسع عشر من سبتمبر المقبل والتي ستختتم في الثاني عشر من ديسمبر القادم لينتظر المتأهلون التحاق فريق التشامبنزليغ بهم للعب دور الاثنين والثلاثين من البطولة القارية .

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