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قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي والتي احتضنتها إمارة موناكو الفرنسية عن مجموعات متوازنة للأندية الكبرى.

وأوقعت القرعة أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الماضية في المجموعة السادسة إلى جانب آينتراخت فرانكفورت الألماني وستاندر دلييغ البلجيكي وفيتوريا غيماريش البرتغالي، كما أوقعت مواطنه مانشستر يونايتد حامل اللقب قبل موسمين في مجموعة أسهل نسبيا بتواجده مع أستانا الكازاخي وبارتيزان الصربي وألكمار الهولندي.

وحملت مراسم القرعة صداما قويا جمع بين روما الإيطالي وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني بالمجموعة العاشرة إلى جانب باشاك شهير التركي وفولفسبيرج النمساوي، أما حامل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج في اليوروباليغ بخمس مرات فجاء في المجموعة الأولى مع أبويل القبرصي وكاراباخ الأذري ودوديلانج اللوكسمبورجي، ووضعت المجموعة الخامسة لاتسيو الإيطالي مع سيلتيك غلاسكو الأسكتلندي ورين الفرنسي وكلوج الروماني.

وستنطلق منافسات مرحلة المجموعات في التاسع عشر من سبتمبر المقبل والتي ستختتم في الثاني عشر من ديسمبر القادم لينتظر المتأهلون التحاق فريق التشامبنزليغ بهم للعب دور الاثنين والثلاثين من البطولة القارية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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