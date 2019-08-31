منتخب الشاطئية يخسر بصعوبة أمام فرنسا

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراته أمام منتخب فرنسا بستة أهداف مقابل خمسة ضمن الجولة الثالثة بدورة الألعاب الشاطئية المتوسطية والتي تحتضنها اليونان .

وقدم المنتخب الوطني مباراة كبيرة طوال على امتداد الشوطين لكنهم فقدوا النتيجة بفارق هدف وحيد بستة أهداف مقابل خمسة .

وكان فرسان الكرة الشاطئية قد فقدوا مباراتهم الأولى في الدورة الشاطئية أمام المنتخب الإيطالي باثني عشر هدفاً مقابل ثلاثة، لكنه سجل نتيجة إيجابية بتحقيقه فوزاً كبيراً على المنتخب الألباني بثلاثة عشر هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مباريات تحديد المراكزالترتيبية، هذا وتشارك ليبيا في دورة الألعاب الشاطئية بلعبتين فقط هما كرة القدم الشاطئية والسباحة.

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