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البيانكونيري يفتقد لصخرة دفاعه بسبب الإصابة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوفنتوس إصابة مدافعه جورجيو كيليني في الرباط الصليبي الأمامي وذلك خلال تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة نابولي في قمة المرحلة الثانية من الدوري.

وأوضح اليوفي في بيانه أن المدافع الإيطالي شعر بآلام في ركبته اليمنى خلال تدريبات الفريق أمس الجمعة، ليغادر لإجراء فحص طبي على ركبته لتؤكد النتائج تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي، الأمر الذي سيتطلب إجراء عملية جراحية.

وسيحدد البيانكونيري موعد إجراء المدافع المخضرم للعملية الجراحية ليبدأ مرحلة البرنامج التأهيلي والذي من المتوقع أن يتراوح من ستة إلى تسعة أشهر.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس مباراته أمام نابولي بمدافعه الهولندي الجديد ماتياس دي ليخت والذي تواجد بمقاعد الاحتياط في المباراة الأولى أمام بارما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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