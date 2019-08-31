إنتر ميلانو يتعاقد مع بيراغي

أعلن إنتر ميلانو الإيطالي تعاقده مع الظهير الأيسر كرستيانو بيراغي مدافع فيورنتينا وذلك في صفقة تضمنت دخول اللاعب البرازيلي دالبيرت الذي انتقل من الإنتر إلى الفيولا.

وأنهى اللاعب الفحوصات الطبية بعيادة النادي الإيطالي ليتم تقديمه داخل مقر الفريق بمدينة ميلانو، ويعد اللاعب واحداً من اللاعبين الإيطاليين الشباب المتميزين في المواسم الأخيرة ويدخل خيارات المدرب أنطونيو كونتي ويخوض منافسة مع الغاني أسمواه في مركز الظهير الأيسر .

وانتقل المدافع صاحب الـ26 عاماً إلى الإنتر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل مقابل 12 مليون يورو مقابل 5 سنوات براتب سيصل إلى مليوني يورو.

وسبق لبيراغي أن لعب في صفوف النيراتزوري في الفئات السنية للفريق لينتقل إلى بيسكارا في عام 2016 .

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