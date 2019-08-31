أكاديمية روح الرياضة تنسحب من بطولة بنغازي للكاراتيه

بنغازي-العنوان

أعلنت أكاديمية روح الرياضة انسحابها من المشاركة في بطولة بنغازي للكاراتيه؛ وذلك اعتراضا على قرار رئيس الاتحاد الفرعي للعبة القاضي بعدم مشاركة الأكاديمية بأكثر من فريق.

وأوضحت أكاديمية روح الرياضة عبر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أن رئيس الاتحاد الفرعي كان قد وافق في وقت سابق من المشاركة بأكثر من فريق أسوة بالأندية الأخرى التي تشارك بأكثر من فريق وأكثر من فرع.

وحصدت أكاديمية روح الرياضة الذهب والفضة وكان لها النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية لتحتل المركز الأول في بطولة بنغازي للكاراتيه للفتيات التي أقيمت في الفترة الماضية.

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