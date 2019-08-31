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ميلان يُحاول تدارك “خسارته الموجعة” باستضافة بريشيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد خسارته الموجعة لمشجعيه في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يطمح ميلان لتسجيل أول فوز له عندما يستضيف بريشيا الصاعد حديثا في السان سيرو.

ميلان وبحسب تصريحات مديره الفني جيامباولو لن يتخلى عن فلسفته في جولته الأولى أمام أودنيزي برسمه التكتيكي الذي أثار جدلا واسعا من قبل العديد من الأسماء العالمية في التدريب وعلى رأسها فابيو كابيلو الذي وجه له رسالة هامة بضرورة التفكير جديا بتغيير أفكاره التي لا تتماشى مع الواقع الحالي للفريق.

في المقابل لن يفرط بريشيا في حالة ميلان الحالية وسيسعى لمحاولة إحداث المفاجئة وخطف النقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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