ميلان يُحاول تدارك “خسارته الموجعة” باستضافة بريشيا

بعد خسارته الموجعة لمشجعيه في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يطمح ميلان لتسجيل أول فوز له عندما يستضيف بريشيا الصاعد حديثا في السان سيرو.

ميلان وبحسب تصريحات مديره الفني جيامباولو لن يتخلى عن فلسفته في جولته الأولى أمام أودنيزي برسمه التكتيكي الذي أثار جدلا واسعا من قبل العديد من الأسماء العالمية في التدريب وعلى رأسها فابيو كابيلو الذي وجه له رسالة هامة بضرورة التفكير جديا بتغيير أفكاره التي لا تتماشى مع الواقع الحالي للفريق.

في المقابل لن يفرط بريشيا في حالة ميلان الحالية وسيسعى لمحاولة إحداث المفاجئة وخطف النقاط.

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