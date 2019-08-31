ليفربول يحل ضيفا على بيرنلي

يسعى ليفربول لتكملة سلسلة انتصاراته التي بدأها في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي عندما يحل ضيفا على بيرنلي بملعب تيرف مور.

بيرنلي صاحب المرتبة السادسة برصيد أربع نقاط سيحاول الاستفادة من المباراة كونها على أرضه وبين جمهوره ويسعى جاهدا لخدمة الأندية الأخرى المنافسة لليفربول وعلى رأسها مانشستر سيتي الذي يتطلع للعودة إلى الصدارة التي فقدها في الأسبوع الثاني عقب تعادله أمام توتنهام على أرضه وبين جمهوره.

ويدخل ليفربول اليوم منتشيا بتتويج مدافعه فيرخل فان دايك بأفضل لاعب في أوروبا مايعني أنه معنويات الجميع ستكون كبيرة لتحقيق انتصار جديد.

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