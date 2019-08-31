الاتحاد يختار “الطيب المهيري” لمواجهة أغادير بالكونفدرالية

خاطبت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد الأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم تطلب منه مراسلة الاتحاد الأفريقي بشأن اختيار النادي لملعب مباراته أمام حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تجرى المباراة في الـ15 من سبتمبر المقبل حيث حدد الاتحاد ملعب الطيب المهيدي بمدينة صفاقس التونسية ليكون ملعب مباراة الذهاب في دور الـ32 من البطولة الأفريقية وذلك لتسهيل حضور الجمهور بدلا من العاصمة التونسية.

وأعلنت إدارة الاتحاد أنها ستتكفل بنقل الجمهور من العاصمة طرابلس بواسطة حافلات نقل لضمان وجوده ومؤازرته في المباراة المرتقبة أمام حسنية أغادير المغربي.

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