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الاتحاد يختار “الطيب المهيري” لمواجهة أغادير بالكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطبت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد الأمين العام بالاتحاد الليبي لكرة القدم تطلب منه مراسلة الاتحاد الأفريقي بشأن اختيار النادي لملعب مباراته أمام حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تجرى المباراة في الـ15 من سبتمبر المقبل حيث حدد الاتحاد ملعب الطيب المهيدي بمدينة صفاقس التونسية ليكون ملعب مباراة الذهاب في دور الـ32 من البطولة الأفريقية وذلك لتسهيل حضور الجمهور بدلا من العاصمة التونسية.

وأعلنت إدارة الاتحاد أنها ستتكفل بنقل الجمهور من العاصمة طرابلس بواسطة حافلات نقل لضمان وجوده ومؤازرته في المباراة المرتقبة أمام حسنية أغادير المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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