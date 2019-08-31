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كالياري يتعاقد مع “نجل سيميوني”

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن كالياري الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم الجاري قادما من فيورنتينا .

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه أنه أتم إجراءات انضمام نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني حيث اتفق مع الفيولا للتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع شرط الشراء النهائي، ويستمر عقد اللاعب مع فيورنتينا حتى يونيو من العام 2024.

وقدم المهاجم الأرجنتيني مستويات متوسطة طوال موسمين حيث أحرز 14 هدفا في موسمه الأول فيما سجل 6 أهداف فقط في الموسم الماضي.

وتعاقد كالياري في الميركاتو الحالي مع عدد من الصفقات أبرزها البلجيكي رادجا نايغولان والأوروغواياني نايتان نانديز والكرواتي ماركو روج والظهير لوكا بيلجريني قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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