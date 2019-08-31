كالياري يتعاقد مع “نجل سيميوني”

أعلن كالياري الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية الموسم الجاري قادما من فيورنتينا .

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه أنه أتم إجراءات انضمام نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني حيث اتفق مع الفيولا للتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع شرط الشراء النهائي، ويستمر عقد اللاعب مع فيورنتينا حتى يونيو من العام 2024.

وقدم المهاجم الأرجنتيني مستويات متوسطة طوال موسمين حيث أحرز 14 هدفا في موسمه الأول فيما سجل 6 أهداف فقط في الموسم الماضي.

وتعاقد كالياري في الميركاتو الحالي مع عدد من الصفقات أبرزها البلجيكي رادجا نايغولان والأوروغواياني نايتان نانديز والكرواتي ماركو روج والظهير لوكا بيلجريني قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

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