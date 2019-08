مدرب برشلونة يؤكد غياب ميسي وسواريز وديمبيلي عن مباراة أوساسونا

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ناديه برشلونة خلال مواجهة المضيف أوساسونا اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الليغا، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.

حيث لم يدخل ميسي، في قائمة الفريق الكتالوني التي أعلنها المدرب فالفيردي الجمعة، لمواجهة أوساسونا العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وخلت القائمة من المهاجمين المصابين الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

هذا ويواصل الساحر الأرجنتيني التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي ولمدة أسبوعين.

كما يأمل الجهاز الطبي للنادي بعودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب الكامب نو في الـ14 من سبتمبر المقبل.

