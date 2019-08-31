بوخلال يستعد لأولى مبارياته مع ألكمار

يستعد محترفنا الدولي زكريا بوخلال لخوض أولى مبارياته الرسمية مع فريقه الجديد ألكمار الهولندي الذي انضم إليه الثلاثاء الماضي قادما من ايندهوفن.

وشارك بوخلال في تدريبات فريقه الجديد صحبة كامل العناصر تحضيرا لمواجهة فيتيسه أرنهيم غدا الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وكان الدولي الليبي عبر في وقت سابق عن مدى سعادته بانضمامه للألكمار حيث يأمل تقديم مستوى جيد والخروج بموسم مثمر.

الجدير ذكره أن بوخلال وقع مع النادي الهولندي عقدا يمتد حتى صيف عام ألفين وثلاثة وعشرين.

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