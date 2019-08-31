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سمولينغ يعوض رحيل مانولاس في روما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد روما مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام كامل، ودفع روما ثلاثة ملايين يورو لضم سمولينغ لموسم واحد دون البحث في بند شرائه الموسم القادم.

ويعد سمولينغ واحدا من المدافعين الذين خاضوا 300 مباراة مع مانشستر يونايتد وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا في مناسبتين والدوري الأوروبي، ليعوض المدافع الإنجليزي رحيل اليوناني مانولاس بعد انضمامه إلى نابولي.

ويعتبر اللاعب من بين عدد من اللاعبين الذين غادروا الشياطين الحمر كالبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز المنتقلين إلى إنتر ميلانو الإيطالي فيما انتهى عقد الإسباني أندير هيريرا ليخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان الفرنسي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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