سمولينغ يعوض رحيل مانولاس في روما

تعاقد روما مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة عام كامل، ودفع روما ثلاثة ملايين يورو لضم سمولينغ لموسم واحد دون البحث في بند شرائه الموسم القادم.

ويعد سمولينغ واحدا من المدافعين الذين خاضوا 300 مباراة مع مانشستر يونايتد وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا في مناسبتين والدوري الأوروبي، ليعوض المدافع الإنجليزي رحيل اليوناني مانولاس بعد انضمامه إلى نابولي.

ويعتبر اللاعب من بين عدد من اللاعبين الذين غادروا الشياطين الحمر كالبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز المنتقلين إلى إنتر ميلانو الإيطالي فيما انتهى عقد الإسباني أندير هيريرا ليخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان الفرنسي .

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