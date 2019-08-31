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الاتحاد يواجه الترجي ودياً في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخوض الاتحاد نهاية هذا الأسبوع مباراة ودية مع الترجي الرياضي في تونس تحضيرا لمواجهة حسنية أغادير المغربي لحساب الدور الاثنين والثلاثين من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلمت 218 أن إدارة الترجي وافقت على خوض مباراة ودية مع ممثل ليبيا في الكونفدرالية، وموعد المباراة سيكون يومي الجمعة والسبت القادمين.

ومايزال الترجي في لبنان بعدما خاض مباراة ضمن البطولة العربية مساء أمس أمام النجمة اللبناني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما لايزال الاتحاد يواصل تحضيراته في طرابلس وسيسافر إلى تونس نهاية الأسبوع الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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