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ماتويدي مرشح للانتقال إلى الإنتر مُقابل 20 مليون يورو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي في صفوف يوفنتوس الإيطالي مرشح للانتقال إلى الإنتر مقابل 20 مليون يورو قبل إغلاق سوق الانتقالات غدا الإثنين.

وبحسب صحيفة توتوسبورت الإيطالية فإن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي قد قام بعرضه على الإنتر بقيمة 20 مليون يورو لتعزيز خط الوسط حيث تشير أخبار مقربة من يوفنتوس إلى أنه مستبعد من قائمة يوفنتوس المشاركة في منافسات أبطال أوروبا.

وتوقع الجميع توقف سوق الإنتر عند التعاقد مع بيراغي وألكسس سانشيز لكن إدارة النادي لازالت تبحث عن الصفقات التي تعزز صفوف الفريق في آخر ساعات الميركاتو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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