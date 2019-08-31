ماتويدي مرشح للانتقال إلى الإنتر مُقابل 20 مليون يورو

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي في صفوف يوفنتوس الإيطالي مرشح للانتقال إلى الإنتر مقابل 20 مليون يورو قبل إغلاق سوق الانتقالات غدا الإثنين.

وبحسب صحيفة توتوسبورت الإيطالية فإن وكيل أعمال اللاعب الفرنسي قد قام بعرضه على الإنتر بقيمة 20 مليون يورو لتعزيز خط الوسط حيث تشير أخبار مقربة من يوفنتوس إلى أنه مستبعد من قائمة يوفنتوس المشاركة في منافسات أبطال أوروبا.

وتوقع الجميع توقف سوق الإنتر عند التعاقد مع بيراغي وألكسس سانشيز لكن إدارة النادي لازالت تبحث عن الصفقات التي تعزز صفوف الفريق في آخر ساعات الميركاتو.

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