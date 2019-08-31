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هيئة الرياضة تتفقد مشاريع الجنوب في أوباري

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وفد مكون من هيئة الشباب والرياضة رفقة مدير مكتب أوباري مع مديري الأندية الرياضية بمختلف أنشطتها، لمناقشة المشاكل التي تواجهها وبحث سبل معالجتها للنهوض بها من جديد ويأتي هذا الاجتماع في إطار الرفع من مستوى أندية الجنوب.

وتعاني أندية الجنوب والمؤسسات الشبابية من تهالك بناها التحتية ونقص مستلزمات ممارسة الرياضة بكل جوانبها، وشكلت هذه النقاط والمشاكل محور النقاش في هذا الاجتماع للوصول إلى حلول تنهي معها المعاناة بشكل جذري.

تشهد ملاعب الجنوب الليبي انطلاق أعمال الصيانة والتجديد في بعض مرافقها الرياضية حيث سترى النور قريبا قبل نهاية العام بحلة جديدة لطالما كان يطمح إليها الشباب للرقي بألعابهم الرياضية وجاءت هذه الصيانات في خضم المشاريع التي أطلقتها هيئة الشباب والرياضة في مختلف الملاعب بعموم البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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