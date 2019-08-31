النجمة اللبناني يحرج بطل أفريقيا

قدم النجمة اللبناني مباراة كبيرة أمام بطل إفريقيا الترجي الرياضي التونسي لحساب الدور الـ32 من كأس محمد السادس البطولة العربية للأندية.

ولم يستطع الترجي التأقلم سريعا على أجواء المباراة حتى أن النجمة كان الأفضل في أغلب الأوقات لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

الأداء لم يختلف كثيرا في الشوط الثاني لكن التونسي مراد الهذلي استطاع إحراز هدف التقدم للنجمة وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع نهاية المباراة بتقدم أصحاب الأرض ظهر المحترف الجزائري عبد القادر بدران وأمضى على هدف التعادل برأسية متقنة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في رادس يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

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