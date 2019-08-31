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دورة تدريبية في الإعلام الرياضي بدرنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت قاعة صندوق الضمان الاجتماعي الكائنة في منطقة شيحا الشرقية فعاليات الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام والصحافة الرياضية بإشراف وتنظيم تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بدرنة وبرعاية صندوق الضمان الاجتماعي ومساهمة جامعة عمر المختار فرع درنة.

واستمرت فعاليات هذه الدورة لستة أيام تم خلالها طرح جملة من المواضيع التي تهتم بالجانب الرياضي والتصوير الرياضي وكيفية كتابة التقارير والتعريف بأهم أسس وأهداف الإعلام الرياضي وغيرها من الجوانب النظرية والعملية.

كما تمت أيضا استضافة شخصيات رياضية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العملية عبر فتح حلقة نقاش معهم، وقد تم تكريمهم من قبل النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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