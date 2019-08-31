السويسري فايلر مدربا للأهلي المصري

عين نادي الأهلي المصري المدرب السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة الأورغوياني مارتن لاسارتي.

وكانت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد أقالت لاسارتي عقب خروج النادي من كأس مصر على حساب بيراميدز إضافة إلى النتائج السيئة والخروج المخيب للآمال في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على يد صن داونز الجنوب إفريقي بعدما خسر مباراة ذهاب النصف النهائية بخماسية ثقيلة.

ويمتلك المدرب الجديد للنادي الأهلي خبرة واسعة حيث سبق لفايلر تدريب أندرلخت البلجيكي ونورنبرج الألماني ولوزيرن السويسري.

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