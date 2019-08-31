مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهمتون

تعثر مانشستر يونايتد من جديد في الجولات الأولى من الدوري الإنجليزي، فبعد خسارته على أرضية ملعبه الأولد ترافورد في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس عاد من جديد لنزف النقاط بعدما تعادل مع ساوثهمتون بهدف لمثله.

وافتتح الشياطين الحمر النتيجة مبكرا على ملعب سانت ميريز عن طريق دانييل جيمس منذ الدقيقية العاشرة ليحاول بعدها أصحاب الأرض معادلة النتيجة، ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم المانيو بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني تمكن ساوثهمبون من هز شباك دي خيا برأسية يانيك فيسترغارد في الدقيقة 58 ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء وليرفع مانشستر يونايتد للنقطة الخامسة بينما رفع ساوثهمتون رصيده للنقطة الرابعة.

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