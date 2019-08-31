أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة

واصل برشلونة تخبطه في الدوري الإسباني بعدما تعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما لحساب الجولة الثالثة.

على ملعب ال سادار افتتح أوساسونا التسجيل مبكرا عن طريق روبيرتو توريس وتحديدا منذ الدقيقة السابعة، الرد الكتالوني تأخر إلى مطلع الشوط الثاني عندما استطاع اللاعب الشاب أنسوماني فاتي صاحب الــ16 ربيعا تعديل النتيجة للبرسا؛ ليؤكد بعدها البرازيلي آرثر أسبقية البلوغرانا بهدف ثاني، لكن روبيرتو توريس عاد وعدل النتيجة لأوساسونا من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 81 لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما وليضيف كل فريق نقطة لرصيده.

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