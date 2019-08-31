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أوساسونا يفرض التعادل على برشلونة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل برشلونة تخبطه في الدوري الإسباني بعدما تعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما لحساب الجولة الثالثة.

على ملعب ال سادار افتتح أوساسونا التسجيل مبكرا عن طريق روبيرتو توريس وتحديدا منذ الدقيقة السابعة، الرد الكتالوني تأخر إلى مطلع الشوط الثاني عندما استطاع اللاعب الشاب أنسوماني فاتي صاحب الــ16 ربيعا تعديل النتيجة للبرسا؛ ليؤكد بعدها البرازيلي آرثر أسبقية البلوغرانا بهدف ثاني، لكن روبيرتو توريس عاد وعدل النتيجة لأوساسونا من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 81 لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما وليضيف كل فريق نقطة لرصيده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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