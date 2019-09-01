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المنتخب الوطني يبدأ استعداداته في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني تدريباته اليومية في تونس قبل التحول إلى المغرب وبدء معسكره التحضيري الذي يسبق مواجهة تونس في تصفيات الشان والكان شهر نوفمبر القادم.

التدريبات شهدت وجود لاعبي فريق الاتحاد بالإضافة للاعبي فريق النجم الساحلي التونسي أنيس السلتو ومهند ايتو كما سيلتحق باقي لاعبي النصر في الساعات القادمة باستثناء المهاجم معتز المهدي الذي تعرض لإصابة ستبعده عن المشاركة خلال هذه المدة بقرار طبي.

وبحسب الصفحة الرسمية ستلتحق باقي الأسماء المحترفة بمعسكر المنتخب في القريب العاجل لتكتمل صفوف الفرسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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