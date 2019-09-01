المنتخب الوطني يبدأ استعداداته في تونس

بدأ المنتخب الوطني تدريباته اليومية في تونس قبل التحول إلى المغرب وبدء معسكره التحضيري الذي يسبق مواجهة تونس في تصفيات الشان والكان شهر نوفمبر القادم.

التدريبات شهدت وجود لاعبي فريق الاتحاد بالإضافة للاعبي فريق النجم الساحلي التونسي أنيس السلتو ومهند ايتو كما سيلتحق باقي لاعبي النصر في الساعات القادمة باستثناء المهاجم معتز المهدي الذي تعرض لإصابة ستبعده عن المشاركة خلال هذه المدة بقرار طبي.

وبحسب الصفحة الرسمية ستلتحق باقي الأسماء المحترفة بمعسكر المنتخب في القريب العاجل لتكتمل صفوف الفرسان.

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