الاتحاد يستعد في طرابلس قبل التحول إلى تونس

يواصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في طرابلس قبل التوجه إلى صفاقس التونسية وبدء التحضير المكثف لمواجهة حسنية أكادير المغربي لحساب تمهيدي الكونفدرالية.

التدريبات قادها المدرب البلجيكي ايفان مينارت وغاب عنها اللاعبون الملتحقون بصفوف المنتخب إضافة لأسماء أخرى قامت باستئذان مينارت لأسباب خاصة مثل بشير الكرامي وعبدالعاطي العباسي ومؤيد القريتلي.

ويطمح الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام على أرضه بملعب الطيب المهيري.

وتأهل الاتحاد للدور الثاني عقب تفوقه على حساب الجيش الوطني من النيجر بهدفين دون رد في مباراة الإياب وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب خارج قواعده بتعادله بهدف لمثله.

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