تسييرية الاتحاد تكلف الترهوني بإدارة قطاع كرة القدم

كلفت إدارة نادي الاتحاد اللاعب الدولي السابق نادر الترهوني بمنصب مدير الكرة بالنادي خلفا لعبد المجيد صالح الذي أقيل من منصبه المدة الماضية دون توضيح الأسباب.

الترهوني سيبدأ مشواره في منصبه الجديد مديرا بداية من شهر أكتوبر القادم، وقد ذكر عبر موقع ريميسا الرياضي أنه اختار هذا الموعد حتى لا يتحمل مسؤولية اللقاءات المقبلة في الكونفدرالية ويبدأ مرحلة جديدة يستطيع خلالها تطبيق أفكاره التي يريد.

وسيتكفل رئيس اللجنة التسييرية الحالية صلاح العزابي بتسيير أمور قطاع كرة القدم في المرحلة الحالية إلى أن يباشر الترهوني مهامه.

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