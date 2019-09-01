حضور للتحكيم الليبي بمونديال المصغرة

سيحضر الحكم الليبي صلاح تكالة مع الحكام الذين سيقودون مباريات كأس العالم لكرة القدم المصغرة والتي تحتضنها أستراليا في أكتوبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة أنه وجّه الدعوة إلى الحكم الليبي ليكون ضمن ستة عشر حكما من أربع عشرة دولة؛ لإدارة مباريات النسخة الثالثة من مونديال الكرة المصغرة بملاعب مدينة ببيرت الأسترالية، هذا ويواصل الحكم صلاح تكالة استعداداته وتدريباته بشكل يومي من أجل الظهور بشكل مشرف في المونديال.

وكان الحكم الليبي مصباح أبو قدار قد أدار العديد من المباريات في النسخة الماضية من كأس العالم للعبة بتونس، ليواصل التحكيم الليبي حضوره في المحافل الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية