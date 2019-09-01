“النني” لاعبا لـ”بيشكتاش” التركي

انتقل لاعب الوسط المصري محمد النني بشكل رسمي إلى بشكتاش التركي قادماً من أرسنال الإنجليزي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وقدم بشيكتاش اللاعب المصري بمقر النادي بعد الاتفاق مع فريقه السابق أرسنال بعدما أصبح خارج حسابات خطط المدرب الإسباني أوناي إيمري حيث لم يلعب كثيراً منذ الموسم الماضي، وجاء تعاقد النادي التركي مع النني من أجل تعويض رحيل لاعب الوسط التشيلي غاري ميديل إلى بولونيا الإيطالي الأيام الماضية.

وكان النني قد انضم إلى أرسنال في يناير من عام ألفين وستة عشر قادماً من بازل السويسري حيث اعتمد عليه المدرب الفرنسي أرسين فينغر قبل أن يفتح المدرب الجديد أوناي إيمري باب الرحيل أمام اللاعب المصري.

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