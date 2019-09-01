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سداسية بافارية تدك حصون ماينز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلب بايرن ميونخ تأخره أمام ماينز بهدف نظيف إلى فوز كاسح بستة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا في الأسبوع الثالث من عمر البوندسليغا.

وتقدم ماينز منذ الدقيقة السادسة بواسطة بول بويتوس، لكن الفرنسي بنجامين بافارد سجل التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين، ليعزز النمساوي دافيد ألبا التقدم بالهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة، بعدها زاد الكرواتي إيفان بيريسيتش من معاناة الضيوف بتسجيله بالهدف الثالث مع نهاية الشوط الأول من كرة رأسية.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كينجيسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين، ليسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة والستين، قبل أن يختتم ألفونسو ديفيز سداسية البافاري، ليقفز بايرن ميونخ للمركز الثاني محققاً النقطة السابعة في مشواره بالدوري فيما واصل ماينز تذيله ترتيب البوندسليغا بدون نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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