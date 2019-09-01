النصر يستعد لمواجهة الرجاء المغربي

بدأ فريق النصر استعداداته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهته أمام الرجاء البيضاوي المغربي لحساب مباريات الدور الثاني لأبطال أفريقيا.

التدريبات أقيمت بحضور كافة اللاعبين باستثناء معتز المهدي الذي تعرض لإصابة عاد إثرها إلى مدينة بنغازي على أن يعود خلال الأيام القادمة ليكون جاهزا لموقعة الرجاء التي ستقام في الخامس عشر من سبتمبر الحالي بملعب بيتروسبورت وإيابا في المغرب.

ويسعى النصر للحصول على نتيجة مرضية ذهابا تساعده على التأهل إيابا في الأراضي المغربية.

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