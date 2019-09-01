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ليفربول يحافظ على صدارة البريميرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ليفربول صدارة البريمرليغ بعدما فاز على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة على ملعب تيرف مور.

بداية، منح كريس وود التقدم للريدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليواصل الضيوف ضغطهم ويحققوا الهدف الثاني عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة السابعة والثلاثين، ليعزز البرازيلي روبيرتو فيرمينيو تقدم الريدز في الدقيقة الثمانين.

وبذلك حافظ ليفربول على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الممتاز وواصل صدارة الترتيب باثنتي عشرة نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في حين تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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