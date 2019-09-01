أكاديمية طبرق لكرة القدم تنظم حملة توعية للتعريف بالآثار والتراث الليبي

طبرق 01 سبتمبر 2019 (وال)- نظمت أكاديمية طبرق لكرة القدم، حملة توعية للتعريف بالآثار والتراث الليبي تحت شعار “التراث للجميع”.

هذا وقد نظمت الأكاديمية الحملة بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية ومكتب النشاط المدرسي، حيث قام عدد “67” عضو من أكاديمية طبرق لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين بزيارة لمدينة شحات، في رحلة ترفهية تهدف للتعريف والتوعية بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي.

ورافق أعضاء الأكاديمية في هذه الرحلة، مدير مكتب آثار طبرق منتصر المزيني، حيث شملت زيارة عدد من المواقع الأثرية بينها: زيارة لموقع أبوللو الأثري، ومعرض الآثار المستلمة والمسترجعة، ومتحف شحات، وزيارة لنادي الصداقة بشحات.

وتخللت الزيارة، تنظيم عدد من المحاضرات، وتكريم مصلحة الآثار الليبية من قبل أكاديمية طبرق لكرة القدم. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

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