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بواتينغ يقترب من تعويض كيليني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدو أن إصابة مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني التي ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن ستة أشهر جعلت إدارة فريقه تفكر جديا في تعويض المدافع المخضرم.

وذكرت الصحافة الألمانية صباح اليوم أن مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ أصبح على مشارف الانتقال الى اليوفي قبل يوم واحد من إغلاق الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بواتينغ لم يتواجد رفقة زملائه في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، تمهيدًا لخطوة انتقاله إلى اليوفي، حيث من المتوقع أن يسافر اللاعب الألماني ذو الأصول الغانية خلال الساعات المقبلة إلى تورينو لإتمام إجراءات انتقاله لفريق السيدة العجوز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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