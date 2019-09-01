بواتينغ يقترب من تعويض كيليني

يبدو أن إصابة مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني التي ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن ستة أشهر جعلت إدارة فريقه تفكر جديا في تعويض المدافع المخضرم.

وذكرت الصحافة الألمانية صباح اليوم أن مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينغ أصبح على مشارف الانتقال الى اليوفي قبل يوم واحد من إغلاق الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بواتينغ لم يتواجد رفقة زملائه في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، تمهيدًا لخطوة انتقاله إلى اليوفي، حيث من المتوقع أن يسافر اللاعب الألماني ذو الأصول الغانية خلال الساعات المقبلة إلى تورينو لإتمام إجراءات انتقاله لفريق السيدة العجوز.

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